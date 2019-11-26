Кремль без скепсиса относится к возможной встрече Путина и Трампа, заявил Песков

Кремль без скепсиса относится к возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Москва относится к возможной встрече двух лидеров без скепсиса, о чем писали СМИ. Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Кремль в целом скептически настроен на тему возможного проведения встречи лидеров России и США в ближайшее время. По данным источника, после каждой встречи ситуация становится «только хуже, а у президента США Дональда Трампа «связаны руки».

Ранее стало известно, что 19 декабря президент РФ Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию с представителями СМИ.