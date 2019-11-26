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 Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

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Три человека погибли и сотни пострадали в Албании в результате землетрясения

Три человека погибли и сотни пострадали в Албании в результате землетрясения

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10:07   26 Ноября 2019
Весь мир

Три человека погибли и сотни пострадали в Албании в результате землетрясения

Три человека погибли и сотни пострадали в Албании в результате землетрясения

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании ранним утром во вторник.

Как сообщают местные СМИ, это землетрясение стало самым мощным в Албании за несколько десятилетий, к примеру магнитуда подземных толчков, зафиксированных в стране в сентябре текущего года составила 5,6.

Эпицентр землетрясения, которое произошло в 3.54 по местному времени (5.54 по московскому времени), находился на расстоянии 30 километров западнее столицы – Тираны. В столице в результате подземных толчков обрушились два жилых дома, и еще два здания рухнули в городе Кавая.

К настоящему моменту агентство Reuters сообщает о трех погибших местных жителях. При этом отмечается, что за медицинской помощью обратились сотни человек.

Российское диппредставительство в Албании сообщило на своей странице в социальной сети Facebook, что сотрудники посольства не пострадали, а также нет информации о том, что при землетрясении могли пострадать россияне.

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Автор: Александр Люблинский
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