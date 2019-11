Три человека погибли и сотни пострадали в Албании в результате землетрясения

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании ранним утром во вторник.

Как сообщают местные СМИ, это землетрясение стало самым мощным в Албании за несколько десятилетий, к примеру магнитуда подземных толчков, зафиксированных в стране в сентябре текущего года составила 5,6.

Эпицентр землетрясения, которое произошло в 3.54 по местному времени (5.54 по московскому времени), находился на расстоянии 30 километров западнее столицы – Тираны. В столице в результате подземных толчков обрушились два жилых дома, и еще два здания рухнули в городе Кавая.

Powerful #earthquake with a magnitude of 6.4 hit #Albania at 3:54am causing several buildings to collapse. pic.twitter.com/jG7Im62RbK