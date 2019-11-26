Медиагруппа «Патриот»
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Кремль без скепсиса относится к возможной встрече Путина и Трампа, заявил Песков

Кремль без скепсиса относится к возможной встрече Путина и Трампа, заявил Песков

 Погранслужба ФСБ РФ задержала в Приморье три браконьерских судна КНР

Погранслужба ФСБ РФ задержала в Приморье три браконьерских судна КНР
Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

 Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе
Три человека погибли и сотни пострадали в Албании в результате землетрясения

Три человека погибли и сотни пострадали в Албании в результате землетрясения

 Войска САР заняли территории в Хасаке, где раньше дислоцировались курдские боевики

Войска САР заняли территории в Хасаке, где раньше дислоцировались курдские боевики
9:43   26 Ноября 2019
Россия

Лже-сотрудница соцслужбы украла у 87-летней москвички один миллион рублей

Лже-сотрудница соцслужбы украла у 87-летней москвички один миллион рублей

Лже-сотрудница соцслужбы украла у 87-летней жительницы Москвы один миллион рублей. Как передает столичный главк МВД, пенсионерка обратилась в полицию с заявлением в понедельник, 25 ноября. 

Женщина рассказала, что ей позвонили по телефону якобы из соцслужбы и предложили заменить деньги. После этого преступница «незаконно проникла» в квартиру пенсионерки и украла более одного миллиона рублей. По факту случившегося заведено уголовное дело о краже. В полиции отметили, что материальный ущерб причинен в особо крупном размере. 

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в их стране появились мошенники-гастролеры из России

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #кража

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