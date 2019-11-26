Лже-сотрудница соцслужбы украла у 87-летней москвички один миллион рублей

Лже-сотрудница соцслужбы украла у 87-летней жительницы Москвы один миллион рублей. Как передает столичный главк МВД, пенсионерка обратилась в полицию с заявлением в понедельник, 25 ноября.

Женщина рассказала, что ей позвонили по телефону якобы из соцслужбы и предложили заменить деньги. После этого преступница «незаконно проникла» в квартиру пенсионерки и украла более одного миллиона рублей. По факту случившегося заведено уголовное дело о краже. В полиции отметили, что материальный ущерб причинен в особо крупном размере.

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