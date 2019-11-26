Минсельхоз предложил маркировать домашних животных в России, такой законопроект ведомство готовится внести в Госдуму в декабре 2019 года, сообщают «Известия».

Как заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, согласно законопроекту Минсельхоза, в тело животного или на него закрепят некое средство идентификации, которое поспособствует обязательной регистрации. Ранее в Госдуму внесли законопроект о наказании за оставление животных на улице. Кроме того, был принят закон о муниципальных приютах, которые не будут работать без обязательной идентификации питомцев, уверен Бурматов.

В список войдут не только кошки и собаки, но и пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», домашняя птица, свиньи, рогатый скот, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.