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 Погранслужба ФСБ РФ задержала в Приморье три браконьерских судна КНР

Погранслужба ФСБ РФ задержала в Приморье три браконьерских судна КНР
Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

 Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе
Три человека погибли и сотни пострадали в Албании в результате землетрясения

Три человека погибли и сотни пострадали в Албании в результате землетрясения

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Войска САР заняли территории в Хасаке, где раньше дислоцировались курдские боевики
9:23   26 Ноября 2019
Россия

Минсельхоз предложил маркировать домашних животных в России

Минсельхоз предложил маркировать домашних животных в России

Минсельхоз предложил маркировать домашних животных в России, такой законопроект ведомство готовится внести в Госдуму в декабре 2019 года, сообщают «Известия».

Как заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, согласно законопроекту Минсельхоза, в тело животного или на него закрепят некое средство идентификации, которое поспособствует обязательной регистрации. Ранее в Госдуму внесли законопроект о наказании за оставление животных на улице. Кроме того, был принят закон о муниципальных приютах, которые не будут работать без обязательной идентификации питомцев, уверен Бурматов. 

В список войдут не только кошки и собаки, но и пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», домашняя птица, свиньи, рогатый скот, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #общество #домашние животные

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