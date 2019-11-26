Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Кремль без скепсиса относится к возможной встрече Путина и Трампа, заявил Песков

Кремль без скепсиса относится к возможной встрече Путина и Трампа, заявил Песков

 Погранслужба ФСБ РФ задержала в Приморье три браконьерских судна КНР

Погранслужба ФСБ РФ задержала в Приморье три браконьерских судна КНР
Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

 Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе
Три человека погибли и сотни пострадали в Албании в результате землетрясения

Три человека погибли и сотни пострадали в Албании в результате землетрясения

 Войска САР заняли территории в Хасаке, где раньше дислоцировались курдские боевики

Войска САР заняли территории в Хасаке, где раньше дислоцировались курдские боевики
Кремль без скепсиса относится к возможной встрече Путина и Трампа, заявил Песков

Кремль без скепсиса относится к возможной встрече Путина и Трампа, заявил Песков

 Погранслужба ФСБ РФ задержала в Приморье три браконьерских судна КНР

Погранслужба ФСБ РФ задержала в Приморье три браконьерских судна КНР
Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

 Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе
Три человека погибли и сотни пострадали в Албании в результате землетрясения

Три человека погибли и сотни пострадали в Албании в результате землетрясения

 Войска САР заняли территории в Хасаке, где раньше дислоцировались курдские боевики

Войска САР заняли территории в Хасаке, где раньше дислоцировались курдские боевики
9:51   26 Ноября 2019
Россия

Погранслужба ФСБ РФ задержала в Приморье три браконьерских судна КНР

Погранслужба ФСБ РФ задержала в Приморье три браконьерских судна КНР

Российские пограничники задержали у берегов Приморья три северокорейских браконьерских судна, на борту которых находились 18 рыбаков, занимавшихся выловом краба.

Об этом во вторник утром сообщает погрануправление Федеральной службы безопасности РФ, отмечая, что браконьеры в Приморье были задержаны в минувшие выходные.

«Силами береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в минувшие выходные пресечена противоправная деятельность трех маломерных судов КНДР. В территориальном море Российской Федерации задержаны 18 иностранных рыбаков, входящих в состав судокоманд», - говорится в сообщении.

Погранслужба ФСБ РФ задержала в Приморье три браконьерских судна КНР

Там же отмечается, что пограничники обнаружили на задержанных судах и изъяли запрещенные орудия лова и порядка 1600 живых особей краба-стригуна опилио, которых выпустили в естественную среду обитания.

При этом пограничники спасли в шестерых граждан КНДР с мотобота, тонувшего в исключительной экономической зоне РФ. Иностранным рыбакам оказали необходимую медицинскую помощь, после чего передали их сопредельной стороне.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #задержание #фсб #кндр #происшествия #чп #общество #погранслужба #браконьеры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...