Погранслужба ФСБ РФ задержала в Приморье три браконьерских судна КНР

Российские пограничники задержали у берегов Приморья три северокорейских браконьерских судна, на борту которых находились 18 рыбаков, занимавшихся выловом краба.

Об этом во вторник утром сообщает погрануправление Федеральной службы безопасности РФ, отмечая, что браконьеры в Приморье были задержаны в минувшие выходные.

«Силами береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в минувшие выходные пресечена противоправная деятельность трех маломерных судов КНДР. В территориальном море Российской Федерации задержаны 18 иностранных рыбаков, входящих в состав судокоманд», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что пограничники обнаружили на задержанных судах и изъяли запрещенные орудия лова и порядка 1600 живых особей краба-стригуна опилио, которых выпустили в естественную среду обитания.

При этом пограничники спасли в шестерых граждан КНДР с мотобота, тонувшего в исключительной экономической зоне РФ. Иностранным рыбакам оказали необходимую медицинскую помощь, после чего передали их сопредельной стороне.