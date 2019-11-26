Войска САР заняли территории в Хасаке, где раньше дислоцировались курдские боевики

Военнослужащим Сирийской арабской армии удалось занять ранее захваченные курдами территории в провинции Хасака. Войска САР смогли расширить зону контроля на севере Хасаки, где раньше обитали боевики. Как передает агентство SANA, армия Сирии заняла позиции в поселке Алия аль-Хусейн.

В провинции Дамаск президент Сирии Башар Асад увеличил зарплату военнослужащим Сирийской арабской армии (САА), а также решил амнистировать тех заключенных, кто нарушил закон до 14 сентября 2019 года. Ряду заключенных отменили остаток наказания, некоторым частично сократили его в зависимости от тяжести преступлений. На тяжелые преступления решение Башара Асада не распространяется. Ранее Дамаск в рамках помилования не раз освобождал представителей тех отрядов вооруженной оппозиции, которые не совершали серьезных преступлений против человечности, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

В провинции Идлиб террористы запрещенных в России группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой» совершили артобстрел поселка Мушейрифа. Сообщений о жертвах пока нет. На нарушение перемирия ВВС САР ответили авиаударами по военным объектам вооруженных бандформирований около поселков Аблин и Эхсим к юго-западу от Идлиба. ВКС РФ провели бомбардировку укрепрайонов террористов возле поселков Кафр-Набаль и Хас. Сколько террористов удалось уничтожить, пока не сообщается.

В сирийской провинции Ракка местный мальчик показал журналистам свою искалеченную руку, которой лишился после пребывания в регионе террористов ИГ* (запрещено в РФ). По его словам, террористы отрубили ему руку из-за того, что он якобы лгал им. Несколько лет Ракку занимали террористы, а затем город стали контролировать курдские боевики, но от этого местные жители лучше жить не стали.

В октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган подписали меморандум, одним из пунктов которого стало формирование зоны безопасности на границе Сирии и Турции. Курдские боевики должны были покинуть захваченные сирийские территории, но часть из них до сих пор занимают оккупированные поселки и атакуют местных арабов и военных Турции.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.