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8:26   26 Ноября 2019
Россия

Метеорологи рассказали о погоде на вторник в Москве

Метеорологи рассказали о погоде на вторник в Москве

Метеорологи рассказали о погоде на вторник, 26 ноября, в Москве. По данным центра «Фобос», в столице и столичном регионе ожидается пасмурная погода.

Синоптики отмечают, что осадков 26 ноября не будет, а температура воздуха составит -3 градуса. В Московской области ожидается до -5. При этом ветер будет южным, скорость от двух до семи метров в секунду. 

Кроме того, метеорологи отмечают, что атмосферное давление продолжит снижаться, но все же немного превысит норму и составит 752 миллиметра ртутного столба. 

Ранее синоптики заявляли, что потепление в Москве и столичном регионе ожидается к середине недели. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #погода

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