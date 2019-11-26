Метеорологи рассказали о погоде на вторник в Москве

Метеорологи рассказали о погоде на вторник, 26 ноября, в Москве. По данным центра «Фобос», в столице и столичном регионе ожидается пасмурная погода.

Синоптики отмечают, что осадков 26 ноября не будет, а температура воздуха составит -3 градуса. В Московской области ожидается до -5. При этом ветер будет южным, скорость от двух до семи метров в секунду.

Кроме того, метеорологи отмечают, что атмосферное давление продолжит снижаться, но все же немного превысит норму и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики заявляли, что потепление в Москве и столичном регионе ожидается к середине недели.