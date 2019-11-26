Пара Римский адресовал приветствие Путину, пролетая в небе над Россией

Пара Римский адресовал приветствие президенту РФ Владимиру Путину, пролетая в небе над Россией из Японии и Таиланда, где понтифик побывал с официальным визитом.

Служба печати Святого престола сообщает, что в приветственной телеграмме папа Римский Франциск сердечно поприветствовал Владимира Путина и заверил, что помолился за весь народ России, а также пожелал божьего благословения, радости и мира.

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы Римско-католической церкви Франциска состоялась в июле 2019 года в Ватикане.

Отправка телеграмм главам стран, над которыми папа Римский совершает полет, является устоявшейся практикой. В этот раз большая часть маршрута Франциска пролегала над территорией России. Таиланд и Японию папа Римский посетил с 19 по 26 ноября.