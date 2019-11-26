Новые тоннели курдских боевиков найдены турецкими военными на севере Сирии

Турецкие военные обнаружили новые тоннели боевых отрядов курдов около Рас аль-Айна в сирийской провинции Хасака, сообщает военный источник ФАН в САР Ахмад Марзук.

Накануне курдские боевики заявили о предотвращении взрыва в столице провинции. По информации военного источника NovostiDamask в Twitter, члены так называемой «милиции» курдов «Асайиш» нашли заминированный мотоцикл, после чего саперы обезвредили на нем самодельное взрывное устройство.

В свою очередь боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) заявили, что в районе Гувейран в Хасаке они атаковали боевиков из Рабочей партии Курдистана. В результате были убиты двое курдов.

Военнослужащие вооруженных сил Турции продолжают обследовать районы безопасной зоны в поисках самодельных взрывных устройств и мин, заложенных боевиками Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны (YPG)

Турецкое агентство Anadolu Agency сообщает, что около города Рас аль-Айн были найдены несколько новых тоннелей курдских боевиков.