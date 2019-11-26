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 Новые тоннели курдских боевиков найдены турецкими военными на севере Сирии

Новые тоннели курдских боевиков найдены турецкими военными на севере Сирии
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Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

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 Новые тоннели курдских боевиков найдены турецкими военными на севере Сирии

Новые тоннели курдских боевиков найдены турецкими военными на севере Сирии
7:49   26 Ноября 2019
Весь мир

Новые тоннели курдских боевиков найдены турецкими военными на севере Сирии

Новые тоннели курдских боевиков найдены турецкими военными на севере Сирии

Турецкие военные обнаружили новые тоннели боевых отрядов курдов около Рас аль-Айна в сирийской провинции Хасака, сообщает военный источник ФАН в САР Ахмад Марзук.

Накануне курдские боевики заявили о предотвращении взрыва в столице провинции. По информации военного источника NovostiDamask в Twitter, члены так называемой «милиции» курдов «Асайиш» нашли заминированный мотоцикл, после чего саперы обезвредили на нем самодельное взрывное устройство.

В свою очередь боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) заявили, что в районе Гувейран в Хасаке они атаковали боевиков из Рабочей партии Курдистана. В результате были убиты двое курдов.

Военнослужащие вооруженных сил Турции продолжают обследовать районы безопасной зоны в поисках самодельных взрывных устройств и мин, заложенных боевиками Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны (YPG)

Турецкое агентство Anadolu Agency сообщает, что около города Рас аль-Айн были найдены несколько новых тоннелей курдских боевиков.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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