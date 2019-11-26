Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Метеорологи рассказали о погоде на вторник в Москве

Метеорологи рассказали о погоде на вторник в Москве

 Четыре человека стали жертвами пожара в Красноярском крае

Четыре человека стали жертвами пожара в Красноярском крае
Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

 Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе
Пара Римский адресовал приветствие Путину, пролетая в небе над Россией

Пара Римский адресовал приветствие Путину, пролетая в небе над Россией

 Новые тоннели курдских боевиков найдены турецкими военными на севере Сирии

Новые тоннели курдских боевиков найдены турецкими военными на севере Сирии
Метеорологи рассказали о погоде на вторник в Москве

Метеорологи рассказали о погоде на вторник в Москве

 Четыре человека стали жертвами пожара в Красноярском крае

Четыре человека стали жертвами пожара в Красноярском крае
Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

 Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе
Пара Римский адресовал приветствие Путину, пролетая в небе над Россией

Пара Римский адресовал приветствие Путину, пролетая в небе над Россией

 Новые тоннели курдских боевиков найдены турецкими военными на севере Сирии

Новые тоннели курдских боевиков найдены турецкими военными на севере Сирии
7:30   26 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики и протурецкие силы столкнулись на севере сирийской провинции Ракка

Курдские боевики и протурецкие силы столкнулись на севере сирийской провинции Ракка

Боевые отряды курдов захватили неисправный турецкий беспилотник на севере сирийской провинции Ракка, сообщает военный источник «Федерального агентства новостей» Ахмад Марзук.

Также в районе города Айс-Исса вновь развернулись столкновения между курдскими «Демократическими силами Сирии» (SDF) и протурецкими отрядами. В ходе боестолкновения были ликвидированы четверо курдских боевиков.

Новостной портал Masar Press Agency сообщает, что около Айн-Иссы у поселения аль-Маалик взорвался фугас. По предварительным данным, установить его могли члены курдских Отрядов народной самообороны (YPG), связанных с Рабочей партией Курдистана.

Также сообщается, что в провинции Хомс в пустыне Бадия аш-Шам сработало взрывное устройство, установленное в автобусе с солдатами армии Сирии. Бомба сработала в момент, когда машина находилась около дамбы Аль-Ваер. В результате инцидента погиб один военный.

По предварительным данным, организатором взрыва являются боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), которые укрываются в оккупированной США «зоне безопасности» в районе ат-Танфа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...