Курдские боевики и протурецкие силы столкнулись на севере сирийской провинции Ракка

Боевые отряды курдов захватили неисправный турецкий беспилотник на севере сирийской провинции Ракка, сообщает военный источник «Федерального агентства новостей» Ахмад Марзук.

Также в районе города Айс-Исса вновь развернулись столкновения между курдскими «Демократическими силами Сирии» (SDF) и протурецкими отрядами. В ходе боестолкновения были ликвидированы четверо курдских боевиков.

Новостной портал Masar Press Agency сообщает, что около Айн-Иссы у поселения аль-Маалик взорвался фугас. По предварительным данным, установить его могли члены курдских Отрядов народной самообороны (YPG), связанных с Рабочей партией Курдистана.

Также сообщается, что в провинции Хомс в пустыне Бадия аш-Шам сработало взрывное устройство, установленное в автобусе с солдатами армии Сирии. Бомба сработала в момент, когда машина находилась около дамбы Аль-Ваер. В результате инцидента погиб один военный.

По предварительным данным, организатором взрыва являются боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), которые укрываются в оккупированной США «зоне безопасности» в районе ат-Танфа.