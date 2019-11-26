Курдские боевики атаковали протурецкие силы в Сирии на севере провинции Алеппо

Курдские боевики вновь провоцируют турецкие силы на боестолкновения в северной части Алеппо. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии (SOHR) сообщал, что боевики курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которых Турция связывает с Рабочей партией Курдистана, в очередной раз спровоцировали обострение вооруженного конфликта, открыв огонь по городу Азаз в провинции Алеппо..

После этого протурецкие отряды нанесли ответные удары по позициям курдских боевиков в районе Харбула и Тель-Малида.

Члены группировки YPG также подозреваются в организации взрыва в Азазе. Ранее военный источник ufuk_sy в Twitter сообщал, что в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство, что привело к гибели двух людей и ранению нескольких гражданских.