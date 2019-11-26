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 «Белые каски» и боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе, сообщает МО РФ

«Белые каски» и боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе, сообщает МО РФ
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Курдские боевики атаковали протурецкие силы в Сирии на севере провинции Алеппо

Курдские боевики атаковали протурецкие силы в Сирии на севере провинции Алеппо

 «Белые каски» и боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе, сообщает МО РФ

«Белые каски» и боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе, сообщает МО РФ
6:18   26 Ноября 2019
Весь мир

«Белые каски» и боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе, сообщает МО РФ

«Белые каски» и боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе, сообщает МО РФ

Боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (другое название «Джебхат ан-Нусры», запрещенной в РФ террористической организации) вместе с «Белыми касками» планируют инсценировки использования химоружия в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что по нескольким каналам ведомство подтвердило информацию о том, что боевики из отряда полевого командира Абу Малека, входящего в «Хайат Тахрир аш-Шам», вместе с организацией «Белые каски» намерены провести в населенных пунктах идлибской зоны деэскалации провокации с инсценировкой ударов с воздуха и применения химоружия.

Минобороны РФ сообщает, что для участия в съемках сцен, изображающих последствия авиаударов и использования отравляющих веществ, боевики отбирают местных жителей.

Ведомство ссылается на сведения, которые получены от жителей населенного пункта Сармада (находится в 30 километрах северо-восточнее Идлиба).  По их словам, в начале ноября туда прибыли в сопровождении боевиков неизвестные люди, а также колонна из трех грузовиков с различными емкостями с химикатами.

Пресс-служба МО РФ отмечает, что в них находилось профессиональное оборудование для видеосъемки и фрагменты боеприпасов с советской и российской маркировкой.

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Автор: Олег Королев
#сирия #химоружие #белые каски

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