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Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

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 Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе
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6:04   26 Ноября 2019
Весь мир

Российские военные оказывают помощь жителям Пальмиры, возвращающимся к мирной жизни

Российские военные оказывают помощь жителям Пальмиры, возвращающимся к мирной жизни

Российские военные оказывают гуманитарную и медицинскую помощь жителям сирийской Пальмиры, которые возвращаются в родной город. Об этом рассказал представитель командования группировки войск РФ в САР Алексей Иванов.

Он сообщил, что в Пальмире уже два месяца работает школа. Российские военные вручили детям тетради, а также канцелярские и письменные принадлежности. Также была оказана медпомощь тем, кому она была необходима.

Кроме того, около школы российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел гуманитарную акцию. Офицеры доставили в Пальмиру 2,5 тонны продуктовых наборов, в состав которых входят мука, рих, сахар, чай и сгущенное молоко.

Иванов отметил, что местному населению необходима гумпомощь, поскольку жители Пальмиры испытывают большие трудности в связи с тем, что город разрушен, в нем есть безработица и дефицит продуктов.

Также он отметил, что подобная гуманитарная акция с образовательным уклоном проводится впервые. Однако, российские военные планируют ее продолжать в других районах Сирии, где налаживается мирная жизнь.

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Автор: Олег Королев
#сирия #пальмира #гумпомощь #российские военные

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