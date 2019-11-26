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Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

 Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе
Пушков отметил противоречивость слов украинского министра о контракте с «Газпромом»

Пушков отметил противоречивость слов украинского министра о контракте с «Газпромом»

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5:38   26 Ноября 2019
Весь мир

Пушков отметил противоречивость слов украинского министра о контракте с «Газпромом»

Пушков отметил противоречивость слов украинского министра о контракте с «Газпромом»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского министра энергетики Алексея Оржеля об «абсолютной приоритетности» подписания контракта на транзит российского газа.

В понедельник Оржель заявил, что Киев делает «все возможное», чтобы подписать соглашение с российской компанией.

Пушков на своей странице в Twitter отметил противоречивость заявления  Он подчеркнул, что министр экономики Украины то заявляет, что подписание контракта с «Газпромом» - «абсолютный приоритет», то настаивает на неприемлемых для России условиях, не желая отказываться от судебных исков к российской компании.

Нынешний контракт на транзит российского газа из России в Европу через Украину прекращает действовать 31 декабря. На данный момент Москва, Киев и Брюссель проводят совместные консультации о возможном заключении нового соглашения.

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Автор: Олег Королев
#украина #пушков #транзит газа через украину

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