Пушков отметил противоречивость слов украинского министра о контракте с «Газпромом»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского министра энергетики Алексея Оржеля об «абсолютной приоритетности» подписания контракта на транзит российского газа.

В понедельник Оржель заявил, что Киев делает «все возможное», чтобы подписать соглашение с российской компанией.

Пушков на своей странице в Twitter отметил противоречивость заявления Он подчеркнул, что министр экономики Украины то заявляет, что подписание контракта с «Газпромом» - «абсолютный приоритет», то настаивает на неприемлемых для России условиях, не желая отказываться от судебных исков к российской компании.

Нынешний контракт на транзит российского газа из России в Европу через Украину прекращает действовать 31 декабря. На данный момент Москва, Киев и Брюссель проводят совместные консультации о возможном заключении нового соглашения.