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Четыре человека стали жертвами пожара в Красноярском крае

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4:59   26 Ноября 2019
Россия

Четыре человека стали жертвами пожара в Красноярском крае

Четыре человека стали жертвами пожара в Красноярском крае

Четыре человека погибли при пожаре в городе Ужур, сообщает управление СКР по Красноярскому краю.

Ранним утром следователям поступило сообщение о том, что во время тушения пожара в двухэтажном жилом доме были найдены тела трех неустановленных женщин и одного мужчины.

Отмечается, что у погибших выявлены «признаки термического воздействия». По факту произошедшего следователи проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным регионального главка МЧС, возгорание произошло в ночь понедельника на вторник. По неустановленным пока причинам, загорелась кровля дома, а позже - котельная во дворе. Огнем было охвачено 56 квадрантых метров.

В Ужуре проживают около 22 тысячи человек. Город находится на юго-западе Красноярского края. По данным сервиса «Яндекс.Погода», ночью в городе наблюдалась температура в районе -22 градусов.

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Автор: Олег Королев
#красноярский край

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