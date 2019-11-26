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 США и Болгария договорились о расширении стратегического партнерства

США и Болгария договорились о расширении стратегического партнерства
Четыре человека стали жертвами пожара в Красноярском крае

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Пушков отметил противоречивость слов украинского министра о контракте с «Газпромом»

Пушков отметил противоречивость слов украинского министра о контракте с «Газпромом»

 США и Болгария договорились о расширении стратегического партнерства

США и Болгария договорились о расширении стратегического партнерства
4:49   26 Ноября 2019
Весь мир

США и Болгария договорились о расширении стратегического партнерства

США и Болгария договорились о расширении стратегического партнерства

Американский президент Дональд Трамп и болгарский премьер Бойко Борисов условились расширять стратегическое взаимодействие. Об этом говорится в официальном заявлении по итогам встречи в Вашингтоне.

В заявлении говорится, что США высоко оценивают работу Болгарии в рамках НАТО, чьи расходы на оборону в текущем году превысили 2 процента ВВП, а также ее планы по выполнению данных на ближайшие пять лет.

Стороны договорились о партнерстве в области оборонной промышленности и технологий, а также развитии сотрудничества в рамках ОПК.

Подчеркивается, что София и Вашингтон нацелены на углубление сотрудничества в газовом секторе и области атомной энергетики. В частности, в совместном заявлении глав двух государств говорится о намерении использовать ядерное топливо США для работы единственной в стране атомной электростанции «Козлодуй», построенной по советскому проекту.

Также заявляется, что США обеспокоены ситуацией с безопасностью в Черноморском регионе, а также приветствуют готовность Болгарии принять на своей территории координационный центр Североатлантического альянса в Черном море.

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Автор: Олег Королев
#сша #нато #болгария

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