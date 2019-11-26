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4:15   26 Ноября 2019
Весь мир

Соловьев назвал Зеленского завхозом

Соловьев назвал Зеленского завхозом

Российский телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter прокомментировал беседу российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Соловьев, комментируя просьбу президента Украины «вернуть» вооружение, оборудование и документы с задержанных в Керченском проливе кораблей, выразил недоумение. По его словам, Зеленский «так ничего и не понял».

По мнению журналиста, в данной ситуации Зеленский ведет себя не как глава государства, а как завхоз.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Зеленский провели телефонную беседу, в том числе - передачу Украине катеров, а также газовый вопрос.

Отмечалось, что разговор состоялся по инициативе Киева в преддверии встречи в «нормандском формате», которая должна состояться 9 декабря в Париже.

Россия 18 ноября передала Украине три корабля, задержанных за нарушение российской границы год назад.

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Автор: Олег Королев
#соловьев #зеленский

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