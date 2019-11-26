Депутат ЗакСа Ленобласти предложил запретить вступать в брак должникам по алиментам

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил должникам по алиментам запретить вновь жениться или выходить замуж.

Петров в своем обращении к министру юстиции Александру Коновалову с сожалением отметил, что число разводов в России по-прежнему остается на высоком уровне. По его данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.

По его словам, особую тревожность вызывает тот факт, что малолетние дети зачастую становятся заложниками сложных взаимоотношений между родителями, и при их разводе получают психологические травмы.

Он заявил, что нерадивые супруги, потерявшие чувство ответственности за свою прежнюю семью, уходят в новые отношения и перестают заботиться о собственных детях. Депутат ЗакСа отметил, что государство не может воспитательно воздействовать на таких граждан, но может осложнить их жизнь.

Так, Петров попросил Минюст РФ внести поправки в действующий Семейный кодекс РФ в части раздела, регулирующего заключение и прекращение брака. Согласно его предложению, должники по алиментам не должны иметь свободной возможности вступить в повторный брак до тех пор, пока не смогут погасить задолженности перед своими прежними семьями.