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Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

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3:19   26 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

Украинский министр заявил о «стопроцентном риске» прекращения транзита российского газа

Стопроцентный риск прекращения транзита российского газа через Украину все еще сохраняется, заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

По его словам, если Украина подпишет новый контракт на транзит российского газа, то стоимость «голубого топлива» для населения страны достигнет исторического минимума.

Оржель заявил, что Украина «делает все возможное», чтобы подписать новое соглашение с «Газпромом». При этом министр не назвал точной даты следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту.

Ранее исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания направила «Газпрому» ответ на предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать в тот же срок новое - но с обязательным отказом от взаимных претензий в судах. Он заявил, что такая возможность существует.

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Автор: Олег Королев
#украина #нафтогаз

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