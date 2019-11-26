Сотрудники ОЗХО понимают, что в Сирии нет химоружия, но продолжают выполнять заказ - эксперт

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев прокомментировал ФАН письмо сотрудника ОЗХО, в котором говорится об искажении данных о «химатаке» в Сирии.

Портал WikiLeaks ранее опубликовал бращение одного из сотрудников комиссии Организации по запрещению химического оружия в САР к руководителю ОЗХО Роберту Фэйрвезеру. В письме он заявил, что его коллеги по организации намеренно искажают данные о происходящем в Сирии.

Перенджиев, комментируя письмо, отметил, что ОЗХО не является той объективной наднациональной структурой, какой должна быть. По его словам, ОЗХО задействована в провокациях одних стран против других, а именно - в инсценировках химатак Западом, нацеленных на свержение легитимного правительства.

Эксперт напомнил, что проамериканские наемники не смогли применить химоружие сами. Поэтому для того, чтобы обвинить Дамаск, они создали инсценировку, из-за чего прозападные эксперты уже следовали за ними по пятам, чтобы «найти» следы «преступления».

Перенджиев с иронией отметил, что все дошло до того, что местные жители боялись использовать хлорку в бытовых целях для стирки, поскольку в качестве «доказательств» членам ОЗХО могло подойти что угодно

Также эксперт подчеркнул, что опубликованный WikiLeaks документ хорошо отражает ход деятельности организации по фальсификации расследования химических инцидентов в Сирии. По его словам, данное письмо является очередным твердым доказательством политической ангажированности процесса ОЗХО.