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Посольство России напомнило Чехии о том, кем являлись власовцы

Посольство России напомнило Чехии о том, кем являлись власовцы

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2:14   26 Ноября 2019
Весь мир

Посольство России напомнило Чехии о том, кем являлись власовцы

Посольство России напомнило Чехии о том, кем являлись власовцы

Российское посольство напомнило властям Чехии предостерегло от установки памятника власовцам. Об этом говорится на официальной странице в Facebook диппредставительства РФ в Чешской республике.

Посольство напоминает, что так называемая «Русская освободительная армия Власова» являлась вооруженным коллаборационистским формированием, созданным руководством нацистской Германии.

Отмечается, что в случае установки памятника власовцам в районе Прага-Ржепорые, это стало бы нарушением обязательств Праги как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года.

Посольство РФ напоминает, что в соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге, деятельность Власова и его сторонников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях.

Российские дипломаты подчеркивают, что в конвенции, которая также подписана Чехией, к таким преступлениям неприменимы сроки давности.

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Автор: Олег Королев
#чехия #власов

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