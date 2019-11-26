Жители двух провинций Сирии получили гумпомощь от российских военных

Российские военные провели гуманитарные акции в сирийских провинциях Даръа и Хомс. Об этом сообщает военный источник ФАН Ахмад Марзук.

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о возвращении в страну 840 сирийцы, 225 из которых пересекли границу САР и Ливана в районе погранпереходов «Тепль-Калах» и «Джейдет-Ябус», размещенных на окраинах Дамаска и Хомса. 615 человек прошли через КПП «Насиб» на юге Даръа.

Также российские военные провели две гуманитарные акции. Одна прошла в населенном пункте Алькин в Даръа, жителям которого были переданы 500 наборов продовольствия общим весом почти в 2,5 тонных. Гуманитарная помощь также была доставлена в город Пальмира в Хомсе.

Сообщается, что боевики «Тахрир аш-Шам» (коалиция террористов, возглавляемая запрещенной в РФ организацией «Джебхат ан-Нусра»), продолжают пытаться вернуть под контроль земли границах «Большого Идлиба». Так, боевики вновь обстреляли город аль-Мушейриф, который был зачищен от них накануне.

Также сейчас ведутся ожесточенные боестолкновения около деревни Сихаль на юго-востоке провинции, которая находится под контролем боевиков группировки «аль-Фатх аль-Мубин». Также сообщается о боях около поселения аль-Фарджа.

ВКС РФ оказывают поддержку армии САР в южной части Идлиба. Так, российская авиация ведет работу в окрестностях населенного пункта Термала, сообщают военные источники.

Турецкие ВС и протурецкие формирования атаковали позиции курдских боевиков около города Тель-Тамр на севере Хасаки.

Иракские военные возводят фортификационные сооружения на границе с оккупированными курдскими боевиками районами Сирии.