Путин по телефону обсудил с Зеленским переданные Украине корабли

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Инициатором беседы стал Киев в преддверии парижской встречи в «нормандском формате», которая состоится 9 декабря.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Зеленский затронули в разговоре ситуацию с передачей Украине трех военных судов, которые нарушили государственную границу России в ноябре минувшего года.

Офис Зеленского в свою очередь сообщил, что украинский президент попросил вернуть вооружение, оборудование и документ с отданных Украине буксира и катеров.

Путин также обсудил с Зеленским ситуацию вокруг транзита российского газа через Украину, включая вопросы его продолжения и возобновления прямых поставок «голубого топлива».

Главы государств договорились продолжить контактировать на различных уровнях.