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 Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря

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Путин по телефону обсудил с Зеленским переданные Украине корабли

Путин по телефону обсудил с Зеленским переданные Украине корабли

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1:14   26 Ноября 2019
Весь мир

Путин по телефону обсудил с Зеленским переданные Украине корабли

Путин по телефону обсудил с Зеленским переданные Украине корабли

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Инициатором беседы стал Киев в преддверии парижской встречи в «нормандском формате», которая состоится 9 декабря.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Зеленский затронули в разговоре ситуацию с передачей Украине трех военных судов, которые нарушили государственную границу России в ноябре минувшего года.

Офис Зеленского в свою очередь сообщил, что украинский президент попросил вернуть вооружение, оборудование и документ с отданных Украине буксира и катеров.

Путин также обсудил с Зеленским ситуацию вокруг транзита российского газа через Украину, включая вопросы его продолжения и возобновления прямых поставок «голубого топлива».

Главы государств договорились продолжить контактировать на различных уровнях.

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Автор: Олег Королев
#путин #зеленский #инцидент в керченском проливе

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