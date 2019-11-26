Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
В Госдуме слова Лукашенко о Калининграде сочли сигналом для НАТО

В Госдуме слова Лукашенко о Калининграде сочли сигналом для НАТО

 Строительный магазин загорелся в Омской области

Строительный магазин загорелся в Омской области

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

 Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря

Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря
Путин по телефону обсудил с Зеленским переданные Украине корабли

Путин по телефону обсудил с Зеленским переданные Украине корабли

 Возглавляемая США коалиация нанесла удары на севере Сирии, прикрывая расхищение нефти

Возглавляемая США коалиация нанесла удары на севере Сирии, прикрывая расхищение нефти
В Госдуме слова Лукашенко о Калининграде сочли сигналом для НАТО

В Госдуме слова Лукашенко о Калининграде сочли сигналом для НАТО

 Строительный магазин загорелся в Омской области

Строительный магазин загорелся в Омской области

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

 Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря

Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря
Путин по телефону обсудил с Зеленским переданные Украине корабли

Путин по телефону обсудил с Зеленским переданные Украине корабли

 Возглавляемая США коалиация нанесла удары на севере Сирии, прикрывая расхищение нефти

Возглавляемая США коалиация нанесла удары на севере Сирии, прикрывая расхищение нефти
0:26   26 Ноября 2019
Весь мир

Иракские военные укрепляют границу с оккупированными курдскими боевиками районами Сирии

Иракские военные укрепляют границу с оккупированными курдскими боевиками районами Сирии

Иракские военные возводят фортификационные сооружения на границе с оккупированными курдскими боевиками районами Сирии. Об этом сообщает военные источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Отмечается, что беспилотники турецких военных были замечены на линии и соприкосновения сил с курдским боевиками в Северной Хасаке.  Один из БПЛА нанес удары по расположениям курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) около города Тель-Тамр. Несмотря на формирование безопасной зоны, курдские радикалы продолжают провоцировать столкновения.

В свою очередь источники в ИГ* заявили, что террористы организовали атаку на курдских боевиков в квартале Гувейран в административном центре Хасаки. Утверждается, что они бросили гранату в опорный пункт РПК, в результате чего погибли двое человек.

Иракское агентство Al Masdar News сообщает, что вооруженные силы Ирака начали укрепление своих позиций на севере Сирии в провинциях Ниневия и аль-Анбар. Военные возводят оборонительные сооружения для предотвращения возможного проникновения террористов ИГ* с оккупированных курдскими боевиками сирийских территорий. Сейчас части провинций Хасака и Дейр-эз-Зор находятся под контролем SDF

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #курды #ирак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...