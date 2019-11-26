Иракские военные укрепляют границу с оккупированными курдскими боевиками районами Сирии

Иракские военные возводят фортификационные сооружения на границе с оккупированными курдскими боевиками районами Сирии. Об этом сообщает военные источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Отмечается, что беспилотники турецких военных были замечены на линии и соприкосновения сил с курдским боевиками в Северной Хасаке. Один из БПЛА нанес удары по расположениям курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) около города Тель-Тамр. Несмотря на формирование безопасной зоны, курдские радикалы продолжают провоцировать столкновения.

В свою очередь источники в ИГ* заявили, что террористы организовали атаку на курдских боевиков в квартале Гувейран в административном центре Хасаки. Утверждается, что они бросили гранату в опорный пункт РПК, в результате чего погибли двое человек.

Иракское агентство Al Masdar News сообщает, что вооруженные силы Ирака начали укрепление своих позиций на севере Сирии в провинциях Ниневия и аль-Анбар. Военные возводят оборонительные сооружения для предотвращения возможного проникновения террористов ИГ* с оккупированных курдскими боевиками сирийских территорий. Сейчас части провинций Хасака и Дейр-эз-Зор находятся под контролем SDF

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.