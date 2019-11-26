Возглавляемая США коалиация нанесла удары на севере Сирии, прикрывая расхищение нефти

Авиация возглавляемой США международной коалиции нанесла удары в районе города Аль-Баб на севере Сирии. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

Самолеты, предположительно принадлежащие международной коалиции, нанесли авиаудары по населенным пунктам около Аль-Баба, подконтрольного протурецким группировкам.

Несмотря на неоднократные заявления Вашингтона о выводе американских войск из Сирии, военные США по-прежнему остаются в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где сосредоточена нефтяная инфраструктура страны.

Ранее министерство обороны России опубликовало свидетельства проводимой США незаконной добычи и вывоза нефти с территории Сирии, охарактеризовав такую деятельность как «международный государственный бандитизм». Под предлогом борьбы с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) американцы, вместе со своими союзниками, продолжают выкачивать природные ресурсы Сирии, а затем продавать их в соседних странах. МИД РФ назвал действия США преступлением международного уровня.

По данным ФАН, несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Blackwater были переброшены в Дейр-эз-Зор для обеспечения расхищения нефти. Использование ЧВК позволяет США занижать свое официальное военное присутствие.