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 Возглавляемая США коалиация нанесла удары на севере Сирии, прикрывая расхищение нефти

Возглавляемая США коалиация нанесла удары на севере Сирии, прикрывая расхищение нефти
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 Строительный магазин загорелся в Омской области

Строительный магазин загорелся в Омской области

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

 Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря

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Путин по телефону обсудил с Зеленским переданные Украине корабли

Путин по телефону обсудил с Зеленским переданные Украине корабли

 Возглавляемая США коалиация нанесла удары на севере Сирии, прикрывая расхищение нефти

Возглавляемая США коалиация нанесла удары на севере Сирии, прикрывая расхищение нефти
0:55   26 Ноября 2019
Весь мир

Возглавляемая США коалиация нанесла удары на севере Сирии, прикрывая расхищение нефти

Возглавляемая США коалиация нанесла удары на севере Сирии, прикрывая расхищение нефти

Авиация возглавляемой США международной коалиции нанесла удары в районе города Аль-Баб на севере Сирии. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

Самолеты, предположительно принадлежащие международной коалиции, нанесли авиаудары по населенным пунктам около Аль-Баба, подконтрольного протурецким группировкам.

Несмотря на неоднократные заявления Вашингтона о выводе американских войск из Сирии, военные США по-прежнему остаются в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где сосредоточена нефтяная инфраструктура страны.

Ранее министерство обороны России опубликовало свидетельства проводимой США незаконной добычи и вывоза нефти с территории Сирии, охарактеризовав такую деятельность как «международный государственный бандитизм». Под предлогом борьбы с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) американцы, вместе со своими союзниками, продолжают выкачивать природные ресурсы Сирии, а затем продавать их в соседних странах. МИД РФ назвал действия США преступлением международного уровня.

По данным ФАН, несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Blackwater были переброшены в Дейр-эз-Зор для обеспечения расхищения нефти. Использование ЧВК позволяет США занижать свое официальное военное присутствие.

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Автор: Олег Королев
#сирия #нефть #коалиция сша

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