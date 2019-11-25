В Госдуме слова Лукашенко о Калининграде сочли сигналом для НАТО

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал сигнал НАТО о том, что готов защищать целостность России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в понедельник, 25 ноября, пишет РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил, что еще со времен СССР Белоруссия «фактически по многим вопросам была ответственна за Калининград» и сохраняет такое отношение до сих пор. Кроме этого, в те времена «много говорилось» о присоединении Калининграда к Белоруссии, подчеркнул он, а затем заявил: «Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали».

«Мы тоже чувствуем ответственность за территорию братской Белоруссии как за свою еще со времен Советского Союза с учетом того, что Россия является правопреемницей СССР», — заявил Шерин.

По мнению депутата, своим заявлением Лукашенко дал сигнал блоку НАТО, что белорусская армия готова наравне с российской защищать территориальную целостность России.