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22:26   25 Ноября 2019
Россия

Строительный магазин загорелся в Омской области

Строительный магазин загорелся в Омской области

Строительный магазин в поселке Саргатское в Омской области загорелся сегодня вечером. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ, в понедельник, 25 ноября. 

По информации ведомства, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Речь идет о магазине «Азбука ремонта». 

«В 20:31 мск поступило сообщение о пожаре в рабочем поселке Саргатское. Горит магазин «Азбука ремонта», который совмещен с другим магазином», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. В ликвидации возгорания задействованы 10 человек и пять единиц техники. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#мчс #россия #пожар #общество

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