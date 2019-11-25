Строительный магазин загорелся в Омской области
Строительный магазин в поселке Саргатское в Омской области загорелся сегодня вечером. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ, в понедельник, 25 ноября.
По информации ведомства, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Речь идет о магазине «Азбука ремонта».
«В 20:31 мск поступило сообщение о пожаре в рабочем поселке Саргатское. Горит магазин «Азбука ремонта», который совмещен с другим магазином», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. В ликвидации возгорания задействованы 10 человек и пять единиц техники.