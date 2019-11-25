Разведчицу Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище
Тело легендарной советской разведчицы-нелегала Гоар Вартанян будет захоронено на Троекуровском кладбище в Москве, рядом с могилой ее мужа, Героя СССР Геворка Вартаняна. Об в понедельник, 25 ноября, сообщили в Службе внешней разведки России.
«Гоар Левоновну похоронят рядом с любимым мужем и соратником, Геворком Андреевичем Вартаняном, на Троекуровском кладбище», — сообщил представитель пресс-бюро СВР.
Гоар Вартанян ушла из жизни на 94 году. Она награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.
«Ушёл из жизни близкий всем нам человек»: Служба внешней разведки сообщила, что на 94-м году жизни скончалась легендарная разведчица Гоар Вартанян. С 1950-х годов супруги работали на нелегальном положении по всему миру под псевдонимами Анита и Анри, вернулись только в 1986-м. pic.twitter.com/dwkitEc2IL— СуховЪ 1244 Устав. Kosovo je Srbija!☭ (@VatnikIII) November 25, 2019