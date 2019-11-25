Разведчицу Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище

Тело легендарной советской разведчицы-нелегала Гоар Вартанян будет захоронено на Троекуровском кладбище в Москве, рядом с могилой ее мужа, Героя СССР Геворка Вартаняна. Об в понедельник, 25 ноября, сообщили в Службе внешней разведки России.

«Гоар Левоновну похоронят рядом с любимым мужем и соратником, Геворком Андреевичем Вартаняном, на Троекуровском кладбище», — сообщил представитель пресс-бюро СВР.

Гоар Вартанян ушла из жизни на 94 году. Она награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.