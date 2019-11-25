Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
В Совфеде рассказали, за счет чего компенсируют невысокие пенсии

В Совфеде рассказали, за счет чего компенсируют невысокие пенсии

 Разведчицу Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище

Разведчицу Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище
Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

 Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря

Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря
Россияне удивились, почему пособник ИГ* Коротков до сих пор на свободе

Россияне удивились, почему пособник ИГ* Коротков до сих пор на свободе

 Победу на президентских выборах в США прочат Покахонтас

Победу на президентских выборах в США прочат Покахонтас

В Совфеде рассказали, за счет чего компенсируют невысокие пенсии

В Совфеде рассказали, за счет чего компенсируют невысокие пенсии

 Разведчицу Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище

Разведчицу Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище
Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

 Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря

Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря
Россияне удивились, почему пособник ИГ* Коротков до сих пор на свободе

Россияне удивились, почему пособник ИГ* Коротков до сих пор на свободе

 Победу на президентских выборах в США прочат Покахонтас

Победу на президентских выборах в США прочат Покахонтас

22:07   25 Ноября 2019
Россия

Разведчицу Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище

Разведчицу Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище

Тело легендарной советской разведчицы-нелегала Гоар Вартанян будет захоронено на Троекуровском кладбище в Москве, рядом с могилой ее мужа, Героя СССР Геворка Вартаняна. Об в понедельник, 25 ноября, сообщили в Службе внешней разведки России.

«Гоар Левоновну похоронят рядом с любимым мужем и соратником, Геворком Андреевичем Вартаняном, на Троекуровском кладбище»,  — сообщил представитель пресс-бюро СВР.

Гоар Вартанян ушла из жизни на 94 году. Она награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...