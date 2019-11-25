В Совфеде рассказали, за счет чего компенсируют невысокие пенсии

Председатель комитета по социальной политике Совета Федерации, глава «Союза пенсионеров» Валерий Рязанский заявил «Политике сегодня», что довольных своей пенсией пожилых людей в РФ не так много, однако «Союз пенсионеров» может компенсировать это за счет определенных дополнений.

«Довольных своей пенсией пенсионеров не так много. Мы не можем поменять размер пенсии, но мы можем с помощью своих технологий дать дополнение к пенсии, которое воспринимается не как денежный эквивалент, а как дополнительные возможности. Не тратя пенсию, человек может получить те услуги, которые при рыночной экономике можно получить только на платной основе», — добавил спикер.

В качестве примера Рязанский привел возможность обучения компьютерным технологиям. Людям пенсионного возраста можно поучаствовать в чемпионате по компьютерному многоборью, который пройдет в Пятигорске.

«Причем все бесплатно. Дорога оплачивается от "Союза пенсионеров"», — заметил Рязанский.

Кроме того, он прокомментировал и пенсионную реформу в России. В частности, глава "Союза пенсионеров" рассказал, как на это отреагировала организация и ее члены.

«Наши пенсионеры (из Союза) участвовали во всех беседах и встречах, которые делились опытом и пониманием того, что пенсионной системы не существует просто так в отрыве от экономики и от реальной жизни страны», — заметил Рязанский.

В конце минувшего месяца Госдума РФ приняла в первом чтении бюджет Пенсионного фонда до 2022 года. Согласно документу, сумма пенсии вырастет на 18% за три года. Ожидается, что она будет демонстрировать рост весь указанный период.