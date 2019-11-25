Пушков одобрил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» о новом контракте

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко о возможном контракте на транзит российского голубого топлива. Об этом стало известно в понедельник, 25 ноября.

Нафтогаз допустил заключение годового соглашения с Газпромом на транзит газа из России. Это - первый шаг к здравому смыслу и, кстати, к соблюдению интересов самой Украины. Позиция «все или ничего» лишена перспективы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 25, 2019

По его мнению, контракт станет первым шагом к здравому смыслу и соблюдению интересов Украины.

«Позиция «все или ничего» лишена перспективы», — считает Пушков.

Ранее «Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ на предложение продлить действующий договор на год или подписать новый на тот же срок. Глава украинской компании допустил такую возможность, но подчеркнул, что новое соглашение не должно нарушать законодательства Украины и европейские правила.