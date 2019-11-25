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21:41   25 Ноября 2019
Россия

Пушков одобрил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» о новом контракте

Пушков одобрил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» о новом контракте

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко о возможном контракте на транзит российского голубого топлива. Об этом стало известно в понедельник, 25 ноября. 

По его мнению, контракт станет первым шагом к здравому смыслу и соблюдению интересов Украины. 

«Позиция «все или ничего» лишена перспективы», — считает Пушков.

Ранее «Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ на предложение продлить действующий договор на год или подписать новый на тот же срок. Глава украинской компании допустил такую возможность, но подчеркнул, что новое соглашение не должно нарушать законодательства Украины и европейские правила.

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Автор: Софья Белоцерковская
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