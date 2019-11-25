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21:25   25 Ноября 2019
Россия

Медведев пообещал подумать над освобождением малоимущих от НДФЛ

Медведев пообещал подумать над освобождением малоимущих от НДФЛ

Российский премьер Дмитрий Медведев назвал тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), «очень чувствительной». Глава правительства отметил, что над ней еще предстоит думать.

Так Медведев прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина об освобождении малоимущих от уплаты налога

«Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными.», — объяснил Медведев.

Глава кабмина подчеркнул, что такая идея действительно прорабатывалась, но над ней надо подумать еще. 

Ранее Костин предложил освободить от НДФЛ малоимущих россиян путем введения необлагаемого минимума. Позже глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи.

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Автор: Арсений Аскольский
#медведев #ндфл

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