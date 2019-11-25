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Тобрук анонсировал всеобщее примирение после освобождения Триполи от террористов ПНС Ливии

Тобрук анонсировал всеобщее примирение после освобождения Триполи от террористов ПНС Ливии

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22:28   25 Ноября 2019
Весь мир

Тобрук анонсировал всеобщее примирение после освобождения Триполи от террористов ПНС Ливии

Тобрук анонсировал всеобщее примирение после освобождения Триполи от террористов ПНС Ливии

Мировое сообщество должно увидеть реальное положение дел в Ливии после освобождения 90% территории страны от террористов Ливийской национальной армией. Об этом заявил глава МИД и международного сотрудничества временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж в понедельник, 25 ноября, передает Федеральное агентство новостей

По его мнению, именно Турция и Катар несут ответственность за происходящее в Ливии. Он также заявил, что доказательства, которые подтверждают, что Анкара поддерживала террористов, будут переданы на рассмотрение в международный суд. 

«Аль-Хувейдж также заявил, что после освобождения Триполи Ливия обратится к национальному диалогу и встанет на путь всестороннего примирения»,  — цитирует слова аль-Хувейджа Libyaschannel.

Ранее власти Египта и Марокко одобрили операцию ЛНА в Ливии. По результатам переговоров Абдель Фаттах ас-Сиси и Насер Бурита отметили большую роль фельдмаршала Халифы Хафтара в борьбе с террористами Правительства национального согласия Ливии.

Освобождение Триполи от террористов ПНС разрешит кризис в Ливии

В 2014 году ЛНА под руководством Хафтара начала антитеррористическую операцию. Бойцы подразделения смогли очистить от боевиков большую часть востока страны. В апреле текущего года Хафтар приказал начать новую фазу операции, цель которой — освобождение Триполи от боевиков так называемого Правительства национального согласия. Ряд СМИ сообщали, что бороться с террористами в Ливии помогает ЧВК «Вагнера», однако официального подтверждения этим сведениям пока нет. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#терроризм #политика #ливия #общество #весь мир #пнс #пнс ливии

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