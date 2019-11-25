Тобрук анонсировал всеобщее примирение после освобождения Триполи от террористов ПНС Ливии

Мировое сообщество должно увидеть реальное положение дел в Ливии после освобождения 90% территории страны от террористов Ливийской национальной армией. Об этом заявил глава МИД и международного сотрудничества временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж в понедельник, 25 ноября, передает Федеральное агентство новостей.

По его мнению, именно Турция и Катар несут ответственность за происходящее в Ливии. Он также заявил, что доказательства, которые подтверждают, что Анкара поддерживала террористов, будут переданы на рассмотрение в международный суд.

«Аль-Хувейдж также заявил, что после освобождения Триполи Ливия обратится к национальному диалогу и встанет на путь всестороннего примирения», — цитирует слова аль-Хувейджа Libyaschannel.

Ранее власти Египта и Марокко одобрили операцию ЛНА в Ливии. По результатам переговоров Абдель Фаттах ас-Сиси и Насер Бурита отметили большую роль фельдмаршала Халифы Хафтара в борьбе с террористами Правительства национального согласия Ливии.

В 2014 году ЛНА под руководством Хафтара начала антитеррористическую операцию. Бойцы подразделения смогли очистить от боевиков большую часть востока страны. В апреле текущего года Хафтар приказал начать новую фазу операции, цель которой — освобождение Триполи от боевиков так называемого Правительства национального согласия. Ряд СМИ сообщали, что бороться с террористами в Ливии помогает ЧВК «Вагнера», однако официального подтверждения этим сведениям пока нет.