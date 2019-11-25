Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал россиянам, как справиться с резким понижением атмосферного давления, которое наступит во второй половине недели. Об этом сообщает «Москва 24.

По его словам, есть определенная группа риска, которая наиболее восприимчива к погодным аномалиям. К ней относятся люди старшего возраста, у которых могут начаться проблемы с суставами и перепады артериального давления. У некоторых могут обостриться уже имеющихся хронические заболевания.

При резких скачках атмосферного давления специалист посоветовал заблаговременно принимать назначенные врачом лекарства, вести спокойный образ жизни, соблюдать режим дня, не перегружать организм. От длительных поездок лучше воздержаться, считает Гайфутдинов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что во второй половине недели в России резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину». К пятнице, 29 ноября, давление опустится до 732 миллиметров. Это на 15 единиц ниже нормы.