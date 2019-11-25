В Госдуме связали исключение Украиной России из списка военных угроз с приближением зимы

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с корреспондентом «Политики сегодня» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский взял курс на некое обновление в отношениях с Россией. Так российский парламентарий отреагировал на заявление главы украинского Генштаба Руслана Хомчака о том, что «Россия — не среди первых угроз» для Украины.

Швыткин отметил, что по сей день остается достаточно много вопросов по нормализации отношений Москвы и Киева со стороны украинского лидера. Однако российская сторона смотрит на их выстраивание с оптимизмом. Также депутат ГД напомнил, что транзит газа - далеко не последний аспект в вопросе взаимодействия двух стран.

«Понятно, что в преддверии зимы Украина должна осознавать необходимость транзита газа через свою территорию, конструктивно подходить к данному вопросу. Если она будет занимать деструктивную позицию, то ее население замерзнет», — заметил парламентарий.

Зеленский, по мнению Швыткина, начинает осознавать, что деструктивный курс во взаимоотношениях РФ и Украины ведет в никуда.

«Все-таки с Россией тут много общего. Для нас Украина — это братский народ. На Украине начинают все это осознавать, хотя, опять же, препятствий достаточно много», — подытожил депутат Госдумы.

Ранее Хомчак заявил, что «Открытая военная агрессия со стороны России — не среди первых угроз». При этом он отметил, что российская агрессия тем не менее присутствует среди «крайних вариантов».

Меньше месяца назад, 18 октября, замначальника Генштаба Украины Алексей Таран рассказывал о подготовке к вторжению России. По его прогнозам, российские войска должны были атаковать Украину с севера, юга и востока одновременно.