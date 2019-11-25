Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Украинский лидер Владимир Зеленский собирается информировать граждан о проделанной работе минимум раз в неделю. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на YouTube-канале.

«Такая появилась идея встречаться с вами как минимум раз в неделю и говорить, что мы сделали за прошедшую неделю, какие новости», — сказал он.

Кроме этого, президент Украины сообщил о недавних событиях, произошедших в стране. Он вспомнил, как Россия передала Украине военные корабли, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе. Зеленский подчеркнул, что на кораблях отсутствовала часть оборудования, и скоро появятся соответствующие списки.

«В любом случае, через три месяца наши военные корабли будут готовы», — пообещал он.

Глава украинского государства также напомнил о предстоящих переговорах «нормандской четверки», которые пройдут 9 декабря в Париже. По его мнению, очень важно разблокировать возможность говорить о возвращении территорий и жителей Украины, а также о восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности. Зеленский подчеркнул, что Киев к встрече готов.