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Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

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20:45   25 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

Украинский лидер Владимир Зеленский собирается информировать граждан о проделанной работе минимум раз в неделю. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на YouTube-канале. 

«Такая появилась идея встречаться с вами как минимум раз в неделю и говорить, что мы сделали за прошедшую неделю, какие новости», — сказал он.

Кроме этого, президент Украины сообщил о недавних событиях, произошедших в стране. Он вспомнил, как Россия передала Украине военные корабли, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе. Зеленский подчеркнул, что на кораблях отсутствовала часть оборудования, и скоро появятся соответствующие списки.

Зеленский планирует еженедельно отчитываться о проделанной работе

«В любом случае, через три месяца наши военные корабли будут готовы», — пообещал он.

Глава украинского государства также напомнил о предстоящих переговорах «нормандской четверки», которые пройдут 9 декабря в Париже. По его мнению, очень важно разблокировать возможность говорить о возвращении территорий и жителей Украины, а также о восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности. Зеленский подчеркнул, что Киев к встрече готов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир #зеленский

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