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20:07   25 Ноября 2019
Россия

Forbes назвал отрасли с миллионными доходами у руководителей в России

Forbes назвал отрасли с миллионными доходами у руководителей в России

Forbes составил рейтинг зарплат российских топ-менеджеров по 12 сферам деятельности компаний. Больше всех заработали руководители нефтегазовой отрасли. В текущем году их заработок составил более трех миллионов долларов. Об этом стало известно в понедельник, 25 ноября. 

По информации издания, в 2019 году генеральные директора и президенты нефтегазовых компаний заработали на 45% больше, чем в 2018 году. Второе место в рейтинге заняли главы компаний тяжелой индустрии. Отмечается, что гендиректор и президент в этом секторе экономике заработали не менее 1,78 миллиона долларов. 

Что касается начальников телекоммуникационных компаний в России, их заработок составил до 1,29 миллиона долларов, а руководители инвестиционных банков получили до 1,2 миллиона долларов. 

Пятерку самых высокооплачиваемых топ-менеджеров РФ замкнули главы коммерческих банков, заработавшие 1,09 миллиона долларов, и руководители торговых сетей, заработавшие почти один миллион долларов. 

Ранее журнал опубликовал рейтинг лучших работодателей России. В него вошли «Норильский никель», «Полюс» и Газпромбанк.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #общество

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