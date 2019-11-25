Forbes назвал отрасли с миллионными доходами у руководителей в России

Forbes составил рейтинг зарплат российских топ-менеджеров по 12 сферам деятельности компаний. Больше всех заработали руководители нефтегазовой отрасли. В текущем году их заработок составил более трех миллионов долларов. Об этом стало известно в понедельник, 25 ноября.

По информации издания, в 2019 году генеральные директора и президенты нефтегазовых компаний заработали на 45% больше, чем в 2018 году. Второе место в рейтинге заняли главы компаний тяжелой индустрии. Отмечается, что гендиректор и президент в этом секторе экономике заработали не менее 1,78 миллиона долларов.

Что касается начальников телекоммуникационных компаний в России, их заработок составил до 1,29 миллиона долларов, а руководители инвестиционных банков получили до 1,2 миллиона долларов.

Пятерку самых высокооплачиваемых топ-менеджеров РФ замкнули главы коммерческих банков, заработавшие 1,09 миллиона долларов, и руководители торговых сетей, заработавшие почти один миллион долларов.

Ранее журнал опубликовал рейтинг лучших работодателей России. В него вошли «Норильский никель», «Полюс» и Газпромбанк.