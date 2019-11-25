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20:28   25 Ноября 2019
Россия

Врачи назвали наименее уязвимую к раку группу крови

Врачи назвали наименее уязвимую к раку группу крови

Шведские специалисты из Каролинского института выяснили, что риск развития онкологических заболеваний минимален у обладателей второй группы крови. Они изучили несколько тысяч медкарт, собранные за 25 лет.

Самыми уязвимыми перед онкологией стали обладатели первой группы крови. У них чаще всего выявляли различные виды рака.

Эксперты подчеркнули, что эту вероятность также можно снизить, если вести здоровый образ жизни. Сильнее всего риск развития рака повышают алкоголь и сигареты.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия

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