Врачи назвали наименее уязвимую к раку группу крови

Шведские специалисты из Каролинского института выяснили, что риск развития онкологических заболеваний минимален у обладателей второй группы крови. Они изучили несколько тысяч медкарт, собранные за 25 лет.

Самыми уязвимыми перед онкологией стали обладатели первой группы крови. У них чаще всего выявляли различные виды рака.

Эксперты подчеркнули, что эту вероятность также можно снизить, если вести здоровый образ жизни. Сильнее всего риск развития рака повышают алкоголь и сигареты.