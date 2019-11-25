Енгалычеву проверят на факт устройства любовника помощником с окладом в 400 тысяч рублей

Российский журналист Андрей Караулов сообщил о проверке депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерины Енгалычевой, запланированной на сегодня. Караулов не уточнил, где и кем будет проводиться проверка, но, судя по всему, речь о внутреннем мероприятии в партии КПРФ.

Предстоит выяснить, действительно ли Енгалычева назначила на должность помощника с зарплатой 400 тысяч рублей человека, с которым ее связывают любовные отношения.

В теории, Енгалычева действительно может нанять команду помощников с высокой зарплатой, на что депутатам МГД ежемесячно выделяется сумма в полмиллиона рублей. Об этом рассказал политтехнолог «Яблока» Максим Кац, участвовавший в продвижении депутата МГД Дарьи Бесединой.

Ранее вышло видео Андрея Караулова с предполагаемыми копиями обращений Енгалычевой в суд, где депутат признается в неуплате налогов. Енгалычева заявила о правах на квартиры покойного Сергея Скуратова, вместе с которым она жила и находилась в любовных отношениях. По словам депутата, недвижимость была куплена на ее собственные деньги, заработанные неофициально. Чтобы не указывать квадратные метры в предвыборной декларации, она была зарегистрирована на сожителя.

Признание депутата КПРФ возмутило Караулова. По его оценке, существует перспектива отзыва Енгалычевой из депутатов Мосгордумы, а также возбуждения уголовного дела за обман избирателей и неуплату налогов.

Внимание СМИ также привлек обнаруженный у депутата КПРФ бизнес оборотом в 37 миллионов рублей, хотя перед выборами в МГД Енгалычева представлялась простым бухгалтером. Прибыльное дело досталось депутату КПРФ от сожителя. Чтобы стать законной наследницей, Енгалычева обратилась в суд и проиграла. Тем не менее, ей удалось заполучить семейный бизнес Скуратора обходными путями, зарегистрировав фирму-двойника.

Напомним, депутат Енгалычева прошла в Мосгордуму от партии КПРФ в сентябре этого года. Ее фамилия была включена в списки «Умного голосования» Алексея Навального. Многочисленные разоблачения в прессе, подкрепленные документально, сделали Енгалычеву одной из самых спорных кандидатов «Умного голосования», наряду с нарушителем закона Евгением Ступиным и помогающей Соболь попасть на заседания парламента Еленой Шуваловой.