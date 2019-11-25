Путин планирует провести серию совещаний по ОПК в ближайшее время

Российский лидер Владимир Путин проведет традиционную серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и военного строительства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 25 ноября.

«Планируется», — сказал Песков, отвечая на вопрос, собирается ли президент в ближайшее время по сложившейся традиции встретиться с руководством Минобороны и ведущих оборонных предприятий.

Глава российского государства, как правило, два раза в год проводит совещания по проблематике развития ОПК России. В мае текущего года президент изменил формат таких мероприятий. Теперь перед совещаниями в Сочи глава России начал посещать предприятия отрасли. По мнению Путина, таким образом можно глубже погрузиться в вопросы оснащения армии и флота по отдельным направлениям, подготовки личного состава и необходимой инфраструктуры, чтобы новая техника была использована максимально эффективно, а не простаивала в поле.