Мосгорсуд оставил под арестом более 75 миллионов рублей на счетах ФБК

Мосгорсуд оставил под арестом более 75 миллионов рублей в рамках уголовного дела об отмывании крупной суммы денег работниками так называемого Фонда борьбы с коррупцией ФБК (признан иноагентом) блогера Алексея Навального.

Таким образом, апелляция оставила под арестом более 75 миллионов рублей, содержащихся на счету организации. Напомним, счет был арестован 20 сентября. Его открыли в Альфа-Банке всего за день до наложения обеспечительных мер. Представитель фонда считает это доказательством чистоты переведенных на него средств. Суд с такими доводом не согласился, пишет РАПСИ.

Напомним, ФБК попал в поле зрения следственных органов после появления информации об отмывании в организации миллиарда рублей. В конечном итоге «сумма претензий» снизилась до 75 миллионов рублей. Работники ФБК отказываются сознаваться в преступлениях и систематически заявляют, что живут исключительно на донаты россиян.

Адвокат юриста ФБК Вячеслава Гимади Владимир Воронин и вовсе заявил, что к сотрудникам фонда пришел некий аноним, который вручил им флешку с данными, позволяющими получить доступ к биткоинам примерно на 75 миллионов рублей. После чего деньги якобы были заведены на счета сотрудников ФБК, а затем и на сам фонд. По оставленным на носителе данным невозможно определить происхождение криптовалюты.

Эксперты неоднократно отмечали странность ситуации, ставя под сомнения слова соратников Навального.