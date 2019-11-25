Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Врачи назвали наименее уязвимую к раку группу крови

Врачи назвали наименее уязвимую к раку группу крови

 Forbes назвал отрасли с миллионными доходами у руководителей в России

Forbes назвал отрасли с миллионными доходами у руководителей в России
Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря

Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря

 Лукашенко заявил, что Белоруссия несет ответственность за Калининградскую область

Лукашенко заявил, что Белоруссия несет ответственность за Калининградскую область
Россияне удивились, почему пособник ИГ* Коротков до сих пор на свободе

Россияне удивились, почему пособник ИГ* Коротков до сих пор на свободе

 Победу на президентских выборах в США прочат Покахонтас

Победу на президентских выборах в США прочат Покахонтас

Врачи назвали наименее уязвимую к раку группу крови

Врачи назвали наименее уязвимую к раку группу крови

 Forbes назвал отрасли с миллионными доходами у руководителей в России

Forbes назвал отрасли с миллионными доходами у руководителей в России
Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря

Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря

 Лукашенко заявил, что Белоруссия несет ответственность за Калининградскую область

Лукашенко заявил, что Белоруссия несет ответственность за Калининградскую область
Россияне удивились, почему пособник ИГ* Коротков до сих пор на свободе

Россияне удивились, почему пособник ИГ* Коротков до сих пор на свободе

 Победу на президентских выборах в США прочат Покахонтас

Победу на президентских выборах в США прочат Покахонтас

19:33   25 Ноября 2019
Россия

Мосгорсуд оставил под арестом более 75 миллионов рублей на счетах ФБК

Мосгорсуд оставил под арестом более 75 миллионов рублей на счетах ФБК

Мосгорсуд оставил под арестом более 75 миллионов рублей в рамках уголовного дела об отмывании крупной суммы денег работниками так называемого Фонда борьбы с коррупцией ФБК (признан иноагентом) блогера Алексея Навального.

Таким образом, апелляция оставила под арестом более 75 миллионов рублей, содержащихся на счету организации. Напомним, счет был арестован 20 сентября. Его открыли в Альфа-Банке всего за день до наложения обеспечительных мер. Представитель фонда считает это доказательством чистоты переведенных на него средств. Суд с такими доводом не согласился, пишет РАПСИ.

Напомним, ФБК попал в поле зрения следственных органов после появления информации об отмывании в организации миллиарда рублей. В конечном итоге «сумма претензий» снизилась до 75 миллионов рублей. Работники ФБК отказываются сознаваться в преступлениях и систематически заявляют, что живут исключительно на донаты россиян.

Мосгорсуд оставил под арестом более 75 миллионов рублей на счетах ФБК

Адвокат юриста ФБК Вячеслава Гимади Владимир Воронин и вовсе заявил, что к сотрудникам фонда пришел некий аноним, который вручил им флешку с данными, позволяющими получить доступ к биткоинам примерно на 75 миллионов рублей. После чего деньги якобы были заведены на счета сотрудников ФБК, а затем и на сам фонд. По оставленным на носителе данным невозможно определить происхождение криптовалюты.

Эксперты неоднократно отмечали странность ситуации, ставя под сомнения слова соратников Навального.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#арест #навальный #фбк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...