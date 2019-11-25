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19:57   25 Ноября 2019
Россия

Россия выступила против участия «Белых касок» в конференции ОЗХО

Россия выступила против участия «Белых касок» в конференции ОЗХО

Россия поддерживает участие представителей гражданского общества в конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако участие НПО, распространяющие ложь, в частности, представителей «Белых касок», недопустимо.

Такое заявление сделал постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, некоторые НПО наносят ущерб организации, привносят «неоправданную политизацию в ее преимущественно техническую деятельность».

«"Белые каски" запятнали себя откровенными махинациями и связями с террористическими группировками на Ближнем Востоке», — подчеркнул Шульгин.

Ранее WikiLeaks в своем расследовании заявила, что ОЗХО могла подделать доклад о «химатаке», которая якобы произошла 7 апреля 2018 года в сирийской Думе. Об искажении информации в отчете ОЗХО сообщил в письме один из сотрудников миссии организации. По его словам, предоставленные данные были выборочно упомянуты в докладе, что подорвало достоверность отчета.

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Автор: Арсений Аскольский
#озхо

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