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19:25   25 Ноября 2019
Россия

В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем

Предпраздничный день 31 декабря можно сделать выходным, при условии, что сохранится общее число нерабочих дней в году. Об этом глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил РИА Новости.

«Я считаю, что 31 декабря стоило бы сделать выходным днем при сохранении общего количества нерабочих праздничных дней», – сказал Нилов.

Депутат пояснил, что 31 декабря все люди уже заняты приготовлениями к празднику, никакой серьезный вопрос уже не решить и полноценной работы в этот день уже нет.

Ранее стало известно, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин удовлетворил просьбу женщин и перенес рабочий день с 31 декабря на 28 декабря. Такое распоряжение Жвачкин аргументировал тем, что все предпраздничные приготовления лежат на женщинах. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала его инициативу.

Нилов рассказал, что ранее даже рассматривался законопроект, в котором предлагалось сделать 31 декабря праздничным днем, однако было решено, что в таком случае общая работоспособность граждан снизится уже 30 декабря.

«Но все-таки 30 и 31 – разные вещи, да и очевидно, что к празднику все начинают готовиться 31 декабря», – подытожил Нилов.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #новый год

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