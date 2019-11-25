В МИД КНР раскритиковали политику США по сдерживанию России и Китая

Замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн осудил политику США по сдерживанию Москвы и Пекина. Об этом он заявил в понедельник, 25 ноября.

Дипломат подчеркнул, что полностью поддерживает мнение президента РФ Владимира Путина. По его словам, Америка везде продвигает свои односторонние действия, экономические шаги, а также сдерживание Китая и России.

«Но эти попытки не получают никакой поддержки со стороны международного сообщества. Они значительно ошиблись, просчитались. Уверен, что эти заходы США обречены на провал», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» заявил, что Москва понимает противоречия, возникающие в экономической сфере, их суть и долгосрочный характер. Он подчеркнул, что целью этих противоречий является сдерживание развития Китая и России, о чем прямо говорят в Штатах. Путин назвал это очень серьезной и глубинной ошибкой.