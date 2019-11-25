Россияне удивились, почему пособник ИГ* Коротков до сих пор на свободе

Пользователи интернета активно откликнулись первую часть расследования Федерального агентства новостей (ФАН) о сотрудничестве журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ* (запрещено в РФ) и беглым олигархом Михаилом Ходорковским, который спонсирует его незаконные действия. Россияне удивлены, почему журналист до сих пор на свободе, хотя ему пора «сушить сухари» и «собирать сумку на зону» за пособничество террористам.

Автор Telegram-канала Astra Militarum пишет, что сегодняшнее утро не стало добрым для журналистов «Новой газеты», а ФАН провело огромную работу, опубликовав правдивое расследование о связях Дениса Короткова с ИГ* и Михаилом Ходорковским. После этого материала уголовные дела обоих могут пополниться парочкой новых статей УК РФ, а Коротков может начинать готовиться к тюремному заключению и собирать сумку в места не столь отдаленные.

«Хорошо бы и для Ходора — но где ж его теперь поймаешь…», — пишет автор Telegram-канала Astra Militarum.

В паблике «Флагман большевизма» «ВКонтакте» опубликовали комментарий депутата Госдумы Виталия Милонова, который потребовал ФСБ провести тщательное расследование и выяснить цепочку связи Ходорковского и Короткова с террористами ИГ*.

Блогер Александр Дедоренко возмутился, что США финансировали работу Короткова по пособничеству террористам.

Общаясь с ИГ Коротков не скрывал своего имени и работал с ними по заказу Михаила Ходорковского. Он оплачивал и командировки наших либеральных журналистов на базу ИГ. Беглый олигарх платил Короткову десятки миллионов рублей за сотрудничество с ИГ и антироссийскую пропаганду.???????? — Александр Дедуренко (@ADedurenko) 25 ноября 2019 г.

Пользователь Twitter под ником Ника Весна публикует ссылку на мнение парламентария Милонова, который назвал Короткова предателем Родины.

В «Живом журнале» автор под псевдонимом kokos_ovna пишет, что либеральные журналисты и их работа рассчитана на широкую аудиторию, которая не будет разбираться в хитросплетениях военных действий, а просто «схавает и не срыгнет» все то, что им подадут в качестве «страшной правды».

Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук потребовал проверить информацию, опубликованную журналистами ФАН, а генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев официально обратился к редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ