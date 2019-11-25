Россияне удивились, почему пособник ИГ* Коротков до сих пор на свободе
Пользователи интернета активно откликнулись первую часть расследования Федерального агентства новостей (ФАН) о сотрудничестве журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ* (запрещено в РФ) и беглым олигархом Михаилом Ходорковским, который спонсирует его незаконные действия. Россияне удивлены, почему журналист до сих пор на свободе, хотя ему пора «сушить сухари» и «собирать сумку на зону» за пособничество террористам.
Автор Telegram-канала Astra Militarum пишет, что сегодняшнее утро не стало добрым для журналистов «Новой газеты», а ФАН провело огромную работу, опубликовав правдивое расследование о связях Дениса Короткова с ИГ* и Михаилом Ходорковским. После этого материала уголовные дела обоих могут пополниться парочкой новых статей УК РФ, а Коротков может начинать готовиться к тюремному заключению и собирать сумку в места не столь отдаленные.
«Хорошо бы и для Ходора — но где ж его теперь поймаешь…», — пишет автор Telegram-канала Astra Militarum.
В паблике «Флагман большевизма» «ВКонтакте» опубликовали комментарий депутата Госдумы Виталия Милонова, который потребовал ФСБ провести тщательное расследование и выяснить цепочку связи Ходорковского и Короткова с террористами ИГ*.
Блогер Александр Дедоренко возмутился, что США финансировали работу Короткова по пособничеству террористам.
Общаясь с ИГ Коротков не скрывал своего имени и работал с ними по заказу Михаила Ходорковского. Он оплачивал и командировки наших либеральных журналистов на базу ИГ. Беглый олигарх платил Короткову десятки миллионов рублей за сотрудничество с ИГ и антироссийскую пропаганду.????????— Александр Дедуренко (@ADedurenko) 25 ноября 2019 г.
Пользователь Twitter под ником Ника Весна публикует ссылку на мнение парламентария Милонова, который назвал Короткова предателем Родины.
В «Живом журнале» автор под псевдонимом kokos_ovna пишет, что либеральные журналисты и их работа рассчитана на широкую аудиторию, которая не будет разбираться в хитросплетениях военных действий, а просто «схавает и не срыгнет» все то, что им подадут в качестве «страшной правды».
Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук потребовал проверить информацию, опубликованную журналистами ФАН, а генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев официально обратился к редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ