Победу на президентских выборах в США прочат Покахонтас

Америка могла бы позаимствовать название культового советского фильма о военных летчиках «В бой идут одни старики» для иллюстрации грядущих президентских выборов. Политики-тяжеловесы оставили в пролете молодую кровь, заявив о претензиях на заветное кресло в Овальном кабинете. За него готовы помериться силой четверо претендентов, которая очевидно пока не иссякла в далеко не юных телах.

Дональд Трамп

Самым молодым в четверке пока остается действующий президент США, 73-летний Дональд Трамп. Несмотря на скромное возрастное преимущество перед конкурентами, нелюбимый республиканцем телеканал CNN полагает, что проблемы со здоровьем не позволят Трампу эффективно руководить страной. Журналисты всполошились из-за неожиданного визита главы Белого дома в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в минувшие выходные.

У Трампа, по данным CNN, ожирение и проблемы с сердцем. И хоть господин президент спешит успокоить Америку в своем Twitter, заявляя о том, что пышет здоровьем, персонал клиники он застал врасплох. Обычно Белый дом уведомляет о прибытии первого лица. Кроме того, журналистов насторожил тот факт, что Трампа сопровождал его личный врач. Обычно специалиста не берут в президентский кортеж по соображениям безопасности.

Джо Байден

Бывший вице-президент в администрации Обамы, резко критиковавший Трампа за «подрыв американских ценностей», Джо Байден готовится разменять восьмой десяток. Демократу — 77 лет. В начале лета он лидировал в гонке от демократической партии за право баллотироваться в президенты. Байдена узнавали и были готовы жертвовать деньги на его предвыборную кампанию.

Политик выступает с типичных для американских демократов либеральных позиций. На теледебатах в Атланте он призывал декриминализовать марихуану. Впрочем, его политическое будущее туманно. Адвокат Трампа Руди Джулиани уверят, что у него хранится некий компромат на семью Байденов.

Майкл Блумберг

Миллиардер, медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг официально вступил в предвыборную борьбу в минувшее воскресенье. Основной лозунг 77-летнего политика — «Победить Трампа и восстановить Америку». Трамп на выдвижение Блумберга отреагировал, потирая руки, зачем-то назвав оппонента «маленьким Майклом».

Пока политики обменивались колкостями в соцсетях, журнал The Politico вспоминал, как бывший мэр Нью-Йорка боролся с преступностью, ущемляя права чернокожих и латиноамериканцев. При Блумберге полиция «большого Яблока» часто останавливала и обыскивала граждан без явных на то причин. Кроме того, экс-мэру ставили в вину дискриминацию мусульман, чем могут воспользоваться его конкуренты на выборах.

Берни Сандерс

И наконец, самый возрастной участник гонки, любимец левых 78-летний Берни Сандерс. Он обещает Америке всеобщее медицинское страхование, минимальную зарплату в 15 тысяч долларов и сокращение студенческой задолженности за обучение. Он выступает за отделение церкви от государства, легализацию каннабиса, однополых браков и пытается бороться против власти крупных корпораций. В попытках привлечь в свои ряды молодежь пожилой политик даже завел канал на популярном стриминговом сервисе Twitch.

Американист Дмитрий Михеев, знающий США изнутри, в беседе с «Политикой Сегодня» не верит в победу ни одного из вышеперечисленных кандидатов и предрекает стране новую политическую эпоху.

«Демографический сдвиг в сторону чернокожих и латиносов, а с другой стороны обнищание среднего класса, когда возникло дикое неравенство, привело к тому, что в США произошел запрос на слом традиционной политики. Вот эти старички, белые мужчины, которых мы видим, цепляются за власть, но им придется уходить. <…> США находятся на пороге революционного перелома. Традиционная власть белых мужчин-христиан подходит к концу. Эти старички олицетворяют прежнюю политику. На них надвигается тектоническая волна либеральных, цветных, не очень религиозных, феминисток. Не побоюсь предсказать, что эта волна выведет в кандидаты от Демократической партии Элизабет Уоррен. Ей 70 лет, но она энергичная, умная женщина. А эти мужчины не имеют шансов», — говорит эксперт.

В сентябре этого года, согласно соцопросам, Уоррен сократила отрыв от конкурентов по демлагерю, а в некоторых штатах даже обходила Байдена и Сандерса. Впрочем, и у нее есть слабые стороны. Работая юристом в молодости, а затем преподавателем в Гарварде она указала в анкете, что является представителем коренных народов Америки. Когда обман вскрылся, Уоррен лишили места в Конгрессе, а Трамп прозвал ее Покахонтас. Уоррен, как и Сандерс, представляет в демпартии социалистическое крыло, популярность которого стремительно растет, в том числе и за счет привычного для левых популизма. До выборов остается меньше года. Американцы выберут 46-го президента страны 3 ноября 2020 года.