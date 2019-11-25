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19:00   25 Ноября 2019
Россия

Умерла легендарная советская разведчица Гоар Вартанян

Умерла легендарная советская разведчица Гоар Вартанян

Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян. Ей было 93 года. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России в понедельник, 25 декабря.

Вартанян внесла серьезный вклад в добывание информации для обеспечения национальных интересов и безопасности страны. Легенда СВР в 16-летнем возрасте вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна.

«Ушел из жизни близкий всем нам человек», — говорится в сообщении.

Вместе в Иране они вели разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году Вартанян участвовала в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда удалось предотвратить покушение на лидеров «большой тройки» — Сталина, Рузвельта и Черчилля.

Супруги Вартатяны много лет работали в разных странах мира. Они действовали под оперативными псевдонимами «Анита» и «Анри». В Италии Вартанян наблюдали за южным крылом НАТО.

В Риме разведчики добились высокого положения в обществе, водили личное знакомство с итальянским президентом и министрами.

Специалисты считают, что результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены.

Вартанян награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.

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Автор: Арсений Аскольский
#смерть #свр #разведчики

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