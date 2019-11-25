Пекин ждет приезда Путина в 2020 году, заявил МИД Китая

Пекин ждет приезда российского лидера Владимира Путина в 2020 году, заявил первый заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

По словам Юйчэн, предыдущая встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась в Бразилии, где они договорились, что Цзиньпин приедет в РФ на саммит ШОС и БРИКС в 2020 году. Поэтому Пекин будет ждать российского президента с ответным визитом также в будущем году.

В МИД Китая также подчеркнули, что страна активно выступает за поддержание активного диалога с Россией и укрепление сотрудничества с Москвой.

Ранее стало известно, что Владимир Путин обсудил подготовку к «нормандскому» саммиту на совещании с членами Совбеза РФ.