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18:49   25 Ноября 2019
Россия

Олимпийский комитет России потребовал полной смены состава органов управления ВФЛА

Олимпийский комитет России потребовал полной смены состава органов управления ВФЛА

Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) грозит выход из состава Олимпийского комитета России (ОКР), если она полностью не сменит состав руководства. Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков. Его слова приводятся на сайте организации.

Причастность ВФЛА к антидопинговому инциденту с прыгуном в высоту Данилом Лысенко привела организацию к опасности исключения из состава ОКР.

Вопрос о дальнейшей судьбе ВФЛА обсуждался на внеочередном заседании рабочей группы ОКР с временно исполняющей обязанности президента Юлией Тарасенко.

«В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчетно-выборная конференция, по итогам которой произойдет полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума», – заявил Поздняков на заседании.

По словам Позднякова, инцидент негативно сказывается на спортивной репутации всей страны, поэтому ОКР настаивает на срочном принятии мер в виде полного обновления состава управления.

«Если эта рекомендация не будет принята во внимание, мы со своей стороны на ближайшем заседании исполкома рассмотрим вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России», – приводятся слова Позднякова в сообщении на сайте.

Ранее, 21 ноября Дмитрия Шляхтина временно отстранили от должности президента ВФЛА в связи с делом прыгуна в высоту Дмитрия Лысенко. Спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил. В случае исключения ВФЛА из ОКР Россия рискует пропустить Олимпиаду в Токио, что крайне негативно скажется на спортивной репутации страны.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #вфла #общество

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