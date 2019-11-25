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18:22   25 Ноября 2019
Весь мир

ЕС не имеет единого понимания, откуда взялись санкции против РФ, заявил премьер Финляндии

ЕС не имеет единого понимания, откуда взялись санкции против РФ, заявил премьер Финляндии

Евросоюз не имеет единого понимания, откуда взялись санкции против России, об этом заявил премьер-министр Финляндии Антти Ринне после общения с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

По словам Ринне, у ЕС нет четкого понимания и единого мнения по антироссийским санкциям и тому, откуда они появились. Вопрос в отношении России и санкций остается открытым, а ситуация может длиться еще долго. 

«Центральное место здесь занимает урегулирование на Украине, мы должны сосредоточиться на этом», — сказал финский премьер. 

Как отметил Антти Ринне, есть ряд положительных моментов, которые позитивно скажутся на проблеме, но это лишь начало пути. 

Западные страны стали вводить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине и в Крыму, который вновь стал частью РФ в 2014 году по результатам проведенного среди местных жителей референдума. Страны Запада ввели против РФ ограничения, в ответ Россия стала активно заниматься импортозамещением, а в Кремле отметили, что санкции являются контрпродуктивными. Кроме того, Москва не раз подчеркивала, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #евросоюз #антироссийские санкции #финляндия #политика

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