Евросоюз не имеет единого понимания, откуда взялись санкции против России, об этом заявил премьер-министр Финляндии Антти Ринне после общения с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

По словам Ринне, у ЕС нет четкого понимания и единого мнения по антироссийским санкциям и тому, откуда они появились. Вопрос в отношении России и санкций остается открытым, а ситуация может длиться еще долго.

«Центральное место здесь занимает урегулирование на Украине, мы должны сосредоточиться на этом», — сказал финский премьер.

Как отметил Антти Ринне, есть ряд положительных моментов, которые позитивно скажутся на проблеме, но это лишь начало пути.

Западные страны стали вводить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине и в Крыму, который вновь стал частью РФ в 2014 году по результатам проведенного среди местных жителей референдума. Страны Запада ввели против РФ ограничения, в ответ Россия стала активно заниматься импортозамещением, а в Кремле отметили, что санкции являются контрпродуктивными. Кроме того, Москва не раз подчеркивала, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.