Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования по делу о коррупции

Пресненский столичный суд заключил под стражу заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную. Ее обвиняют в злоупотреблении на 58 миллионов рублей.

Чиновница вину не признает, сообщил журналистам ее адвокат Илья Брык. Голосную задержали 21 ноября. Ей вменяют три эпизода злоупотребления должностными полномочиями.

Из-за ее противоправных действий компания «Альфа-Групп» уклонилась от уплаты налогов на 58 миллионов рублей.

По словам адвоката Голосной, после задержания чиновница написала заявление об увольнении.