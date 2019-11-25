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Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря

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18:28   25 Ноября 2019
Россия

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования по делу о коррупции

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования по делу о коррупции

Пресненский столичный суд заключил под стражу заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную. Ее обвиняют в злоупотреблении на 58 миллионов рублей.

Чиновница вину не признает, сообщил журналистам ее адвокат Илья Брык. Голосную задержали 21 ноября. Ей вменяют три эпизода злоупотребления должностными полномочиями.

Из-за ее противоправных действий компания «Альфа-Групп» уклонилась от уплаты налогов на 58 миллионов рублей.

По словам адвоката Голосной, после задержания чиновница написала заявление об увольнении.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #росалкогольрегулирование

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